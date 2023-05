Escolas Estaduais participam do primeiro Festival de Cinema de MS

Governo de Mato Grosso do Sul lança o I Festival de Cinema das Escolas Estaduais, com o objetivo de promover a cultura e a educação de qualidade no estado. O festival, chamado Prêmio “Joel Pizzini”, será lançado na próxima segunda-feira, dia 8 de maio, no Museu da Imagem de Som, na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, que é da Secretaria de Estado de Educação, por intermédio do Núcleo de Arte e Cultura, em parceria com o Museu da Imagem do Som, conta com o apoio cultural da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Fundação de Cultura de MS, Fundação de Desporto e Lazer de MS e Rede Educativa de Rádio e TV.

Podem participar do festival os estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino, e as produções apresentadas serão avaliadas por um júri. Os resultados serão divulgados no dia 28 de setembro, durante uma programação cultural em Campo Grande.

O tema escolhido para o festival foi o meio ambiente, com o objetivo de provocar discussões acerca de temas relevantes com foco na educação. Os organizadores entendem que o meio ambiente é uma fonte inesgotável e um universo de possibilidades para uma conscientização coletiva e urgente.

O festival recebe o nome “Joel Pizzini” em homenagem ao cineasta brasileiro Joel Pizzini Filho, que possui uma importante produção artística e laços estreitos com a cultura sul-mato-grossense, além de ser engajado nas questões ambientais.

