Bióloga tatua peixe em homenagem ao animal mais antigo do Bioparque Pantanal

Um dos peixes mais velhos e queridos do Bioparque Pantanal, O Jacundá Tobias, faleceu em fevereiro deste ano em decorrência da idade avançada. O animal, que era extrovertido e gostava de interagir com os visitantes, recebeu uma homenagem emocionante de Carla Kovalsk, bióloga-chefe do parque e responsável pelo setor de bem-estar animal.

Carla, que era muito próxima de Tobias, tatuou o peixe no antebraço esquerdo como forma de evidenciar o amor pelo animal e pela profissão. Tobias foi adquirido pelo Parque em 2016 e, apesar de não ter sido comercialmente desejado pelo fornecedor, ganhou um lar feliz e pleno no Bioparque.

Durante um ano, o animal recebeu todo o cuidado e carinho da equipe de manejo, em especial da bióloga, que acompanhava de perto todos os procedimentos que envolviam o peixe. Tobias teve uma vida feliz e confortável no parque, vivendo em um espaço maior e enriquecido.

A história do animal é curiosa e comovente, pois o fornecedor não tinha interesse em vendê-lo devido a algumas particularidades que o tornavam pouco comercial, como os seus olhos grandes e sua coluna torta. No entanto, a equipe do Bioparque não teve dúvidas em aceitar o pequeno animal e proporcionar-lhe uma vida plena e feliz.

Homenagem

Carla sempre quis tatuar um peixe para simbolizar a sua área profissional e já estava com a sessão marcada quando Tobias faleceu. Apesar da tristeza, ela decidiu eternizar a memória do animal na pele e afirmou que Tobias marcou sua vida de forma significativa, trazendo-lhe alegria e conforto em um ambiente com qualidade de vida e saudável.

