Jovem de Ponta Porã é convocado para a Seleção Brasileira de Voleibol

O atleta sul-mato-grossense Marco Antônio Echeverria, de 16 anos, foi convocado para compor a Seleção Brasileira de Voleibol Sub-19 masculina. Marco Antônio, que é contemplado pelo Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado viabilizado através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), figura entre os 20 atletas selecionados em todo o país.

“É gratificante ver beneficiários do Bolsa Atleta alçando voos tão altos”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “A intenção do programa é justamente auxiliar os atletas sul-mato-grossenses a figurarem à altura de seu potencial, então essa vitória nos mostra que estamos conseguindo cumprir o que nos propomos. Estamos demasiadamente orgulhosos de nosso atleta”, conclui.

Marco destacou-se aos olhos do time nacional após participar do Campeonato Brasileiro de Seleções no final de fevereiro, em Saquarema, RJ, com a Seleção Sub-19 de Mato Grosso do Sul. A partir disso, o atleta foi convidado para o Laboratório de Detecção de Talentos, com outros 39 selecionados de todo o país. “Fiquei muito feliz quando recebi a notícia. Era um dos meus sonhos conseguir chegar nesse nível”, revela o jogador. “Cada dificuldade que passei valeu a pena, aprendi muitas coisas durante os treinamentos em Saquarema. Estou muito grato, mas para mim é apenas o começo! Espero conseguir chegar ainda mais longe”, continua.

O jogador é aluno da Escola Estadual João Brembatti Calvoso, em Ponta Porã, e atleta da Associação Calvoso de Voleibol (ACV). Seu técnico e professor, Ricardo Benites, conta que Marco começou a jogar aos 11 anos de idade. “Ele despontou na escolinha de base da associação, através do colégio mesmo”, conta o professor, que é beneficiário do Bolsa Técnico, programa semelhante ao Bolsa Atleta. “O Marco sempre se mostrou diferenciado, muito promissor. Acredito que ele tenha um futuro brilhante por seu esforço e dedicação, com certeza terá muito sucesso em equipes profissionais”, finaliza.

Os convocados para a Seleção deverão se apresentar dia 09 de maio, em Saquarema (RJ), para o início dos treinos. O foco dos preparativos será a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. “Estou em uma nova fase, vou treinar muito e mostrar o meu melhor para jogar no Sul-Americano”, conclui Marco Antônio.