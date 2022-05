Com a prata, Cadu e Anthony fecham os JUBs Praia 2022 e asseguram vaga ao Mundial Universitário

Fim dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) de Praia 2022, na Praia de Canoa Quebrada, em Aracati (CE). No último dia da competição, Carlos Eduardo Vidal e Anthony Cáceres ficaram com a medalha de prata no vôlei de praia masculino e asseguraram vaga ao Mundial Universitário da modalidade, que acontecerá em agosto nos Estados Unidos. A delegação sul-mato-grossense contou com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). O evento foi realizado de 29 de abril a 4 de maio.

Antes de chegar à final, os estudantes-atletas da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (FESCG) precisaram passar pelos representantes da Uninassau (PE), com direito a tie-break e muita emoção. O confronto terminou em 2 sets a 1 (parciais de 21×16, 17×21 e 15×12). Na decisão, a dupla, contemplada pelo Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado coordenado pela Fundesporte, acabou derrotada por 2 sets a 0 (parciais de 21×11 e 21×17) para a equipe da Unit (SE).

Para Anthony Cáceres, a competição teve alto nível técnico. “Uma competição diferente, com muitas duplas fortes que já rodaram o país”, destaca o acadêmico de engenharia civil. O jogador de 20 anos promete voltar no ano que vem ainda mais preparado. “Avaliamos que temos de melhorar tecnicamente, ficar em dia com os fundamentos, e trabalhar também a parte psicológica”.

Cadu, como é conhecido, revela a ansiedade para viajar aos Estados Unidos. O Mundial Universitário da modalidade será realizado entre os dias 24 e 28 de agosto. Esta será a primeira participação da dupla em um evento internacional. “A gente ainda não acredita, é uma felicidade muito grande. Creio que a ficha vai cair só quando estivermos indo para lá”, confessa o estudante de educação física. Durante os três meses até o campeonato, a preparação será intensa. “Treinamos muito forte e vamos nos preparar com mais vontade ainda, porque é um sonho que vamos realizar. É a nossa hora”, finaliza o atleta.

Mais três medalhas foram obtidas no litoral cearense. Amanda Lima Leal (FESCG) foi ouro no beach wrestling feminino, na categoria até 60 quilogramas. No beach tennis, Raissa Caroline de Freitas e Naiady Ortega, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), asseguraram a prata. Entre os homens, Guilherme Chinem e João Augusto Andrade, da Unigran Capital, colocaram medalha de bronze no peito.

Além disso, Mato Grosso do Sul alcançou o terceiro lugar no Troféu Eficiência na modalidade cross training feminino, com Dandara Macedo, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). A premiação é uma forma de valorizar os atletas que obtiveram pontos significativos nas provas, somando-se a disputa individual com a em dupla mista.

A delegação do estado, composta por 43 atletas, a quarta maior dos JUBs Praia, foi coordenada pela FUEMS (Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul), e disputou sete modalidades: basquete 3×3, beach hand, beach tennis, beach wrestling, cross training, vôlei de praia e vôlei 4×4 misto. O evento, organizado pela CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário), iniciado no dia 29 de abril, ainda teve beach soccer, futevôlei e futmesa.

Participaram dos JUBs Praia 2022 estudantes-atletas de cinco instituições de ensino superior (IES) do estado: Centro Universitário da Grande Dourados – Polo Campo Grande (Unigran Capital), Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande (FESCG), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Para participar do evento organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDU), a equipe sul-mato-grossense teve apoio do Governo do Estado, via Fundesporte.