José Vitor comemora vitória e estar ‘saudável’ de novo

Peão sul-mato-grossense vence etapa mundial de montaria em Nova York

A famosa arena do Madison Square Garden em New York City foi palco, no fim de semana, da 6ª etapa do Campeonato Mundial de Montaria em Touros da Professional Bull Riders, a principal liga desse esporte. E o brasileiro e bicampeão mundial José Vitor Leme, 26 anos, brilhou mais uma vez e conquistou o título do evento. Natural de Ribas do Rio Pardo, a 101 km de Campo Grande, o sul-mato-grossense reside nos Estados Unidos desde 2017.

Esta foi a sua estreia na atual temporada, que teve início ainda em novembro de 2022. Ele havia ficado de fora das cinco etapas anteriores em razão da recuperação de uma lesão nas costelas, mas, com a vitória logo em sua primeira participação, ele já atingiu a 10ª posição do ranking e confirma seu favoritismo em busca do terceiro título mundial.

“É minha primeira vitória no Madison Square Garden e minha primeira vitória na temporada”, disse Leme na entrevista na arena. “Estou tão feliz por estar saudável novamente. Agradeço ao Senhor por me permitir fazer o que amo e estar aqui em Nova York com esses grandes fãs nos apoiando”, disse o sul-mato-grossense.

42 concorrentes

Para chegar ao título da etapa de New York City, Leme desafiou quatro touros no fim de semana e deixou para trás outros 42 concorrentes que fazem parte da elite do campeonato, inclusive os atuais líderes do ranking. A vitória foi confirmada com uma montaria de 92,00 pontos a bordo do touro Cliff Hanger, um bovino de ao menos 900 kg considerado um dos mais difíceis da liga.

O título rendeu ao brasileiro uma premiação de US$ 45.825,00 – quase R$ 240 mil na cotação atual – e os pontos obtidos por ele nas três noites de competições lhe projetaram para a 10ª posição no ranking mundial. Esta foi a 24ª vitória de José Vitor Leme desde que ele estreou na elite da PBR nos Estados Unidos em 2017. O peão está a apenas uma vitória de entrar na lista dos quatro maiores vencedores de etapas na história do campeonato, que completa sua 30ª edição.

Campeão mundial em 2020 e 2021, o sul-mato-grossense fez história na PBR ao ser apenas o segundo competidor a conquistar dois títulos mundiais em anos consecutivos. Este ano ele pode também fazer história ao conquistar o terceiro título, feito só alcançado por outros dois atletas até hoje. Já nesse próximo fim de semana ele compete na etapa de Chicago, uma das três maiores cidades dos Estados Unidos, onde já pode chegar ao Top 5 do ranking e se aproximar ainda mais dos líderes.

As etapas da principal divisão da PBR acontecem todas nos Estados Unidos e reúnem os melhores atletas de montaria em touros do mundo, classificados por meio das divisões de acesso que são realizadas em outros cinco países, inclusive o Brasil. Ainda serão realizadas mais 17 etapas nas principais cidades estadunidenses até a Final Mundial, que acontece de 12 a 21 de maio no Texas e pagará ao campeão mundial da temporada o bônus de 1 milhão de dólares.

Mais Brasil

Em Nova York a segunda colocação também foi brasileira, com o goiano Eduardo Aparecido. No Top 5 da etapa o Brasil ainda teve Thiago Salgado, que terminou em quinto lugar e é o melhor brasileiro no ranking da temporada. Após as seis primeiras etapas o Brasil ocupa cinco das dez primeiras posições do ranking, incluindo dois atletas entre os cinco melhores.

A divisão brasileira da Professional Bull Riders é conhecida como “PBR Brazil” e realiza etapas em todo o território nacional, em que são selecionados os melhores competidores para a elite do campeonato nos Estados Unidos, onde o campeão mundial é premiado todos os anos com 1 milhão de dólares. As etapas no Brasil são realizadas nas principais festas do peão e exposições agropecuárias do país, como Barretos, Americana e Jaguariúna. (Com assessoria).

