Com golaço de Breno Bidon, Corinthians goleia Ferroviária

O Corinthians goleou a Ferroviária por 4 a 0, hoje, na Fonte Luminosa, em Araraquara, e assegurou a vaga na próxima fase da Copa São Paulo. Felipe Augusto — que já atuou pelo profissional — marcou o primeiro do Alvinegro e deu assistência para Juninho ampliar. Guilherme Henrique e Breno Bidon fecharam a conta.

O Corinthians irá enfrentar o Comercial-SP na segunda fase da Copa São Paulo. A data e o local ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas a tendência é que o Timão permaneça em Araraquara, e o jogo eliminatório será disputado no dia 12 ou 13 de janeiro.

Para o mata-mata, o técnico Danilo não terá duas das principais joias do Terrão: o meia Guilherme Biro e o atacante Pedro. Ambos foram chamados para defender a Seleção Brasileira no torneio Sul-Americano Sub-20, que acontece na Colômbia entre janeiro e fevereiro. A dupla se apresentou na Granja Comary após a vitória corintiana na rodada inaugural da Copinha, contra o Zumbi-AL.

A partida

Precisando da vitória para avançar na competição, a Ferroviária se lançou ao ataque, especialmente em jogadas em velocidade, mas pouco ameaçou Kauê. Quando não tinha a bola, pressionava a saída do Corinthians para tentar pegar a defesa adversária desarrumada.

O Corinthians abriu o placar com Felipe Augusto, artilheiro da equipe na competição, no final da primeira etapa. Já Juninho ampliou no começo do segundo tempo. ]

Com a vaga e os três pontos assegurados, o Alvinegro trocou passes e arriscou alguns chutes de fora da área, mas sempre com pouca pressa. Do outro lado, a afobada Ferroviária teve dificuldades para criar e pelo menos se aproximar do marcador.

No final da partida Bidon ainda anotou um golaço. O jogador aproveitou o espaço para arriscar pela direita e acertar o ângulo de Benassi.

AÍ BRENO… QUE NOJEIRA 🥵 pic.twitter.com/Z9qZ1Fdrji — SCCP News (@_sccpnews) January 10, 2023

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.