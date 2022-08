Jornalista é suspenso após ameaçar flamenguista

O jornalista Thiago José Lucca foi suspenso pela Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná (Acep-PR), após efetuar ameaças contra Guilherme Pinheiro, dono do canal “Flazoeiro”, na tribuna de imprensa na Arena da Baixada. O caso ocorreu após a partida entre Athletico x Flamengo, pela Copa do Brasil. A organização se manifestou através de nota oficial.

Na nota, assinada pelo presidente da Acep, Greyson Assunção, Thiago José Lucca foi suspenso por 120 dias. O documento também prevê um prazo de até 10 dias para o jornalista da rádio ‘Trio de Ferro’ apresentar defesa.

A polêmica começou logo após o apito final da partida que classificou o Flamengo para as semifinais do torneio. Guilherme ‘Flazoeiro’ iniciou transmissão em seu canal do ‘YouTube’ e logo depois foi atrapalhado por Thiago.

“Calma, calma. Essa casa tem dono. Aqui quem manda é o Athletico”, comentou Thiago, que foi logo complementado por Guilherme, que se defendeu afirmando não ter desrespeitado o clube paranaense.

Guilherme continuou o vídeo e Thiago voltou a falar com ele, desta vez, em tom de ameaça: “Vou arrebentar esse celular se ficar fazendo essa palhaçada. Vai lá fora”

Nota do Flamengo

Após a polemica, o Flamengo emitiu uma nota de repúdio oficial sobre os diversos casos que ocorreram na noite de quarta-feira, lamentando o “triste registro de violência e desrespeito contra torcedores flamenguistas e jornalistas que cobrem o clube”.

Sobre o episódio entre Guilherme e Thiago, o Rubro-Negro indicou que: “Após o jogo, um jornalista foi intimidado e ameaçado por profissionais ou pessoas igualmente credenciadas pelo Athletico Paranaense, no momento em que fazia seu trabalho, sem ter tido nenhuma postura ofensiva que justificasse tal atitude”, apontou em trecho do documento.

