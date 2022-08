Colisão envolvendo cinco veículos causa engarrafamento na BR-163

Um acidente envolvendo cinco veículos, interditou BR-163, na manhã de hoje (19), perto do município de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações da polícia, duas pessoas ficaram presas entre as ferragens, onde foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas ao Hospital da Vida.

Segundo informações do site Dourados News, o acidente que envolveu quatro veículos de passeio e um caminhão caçamba, aconteceu próximo ao trevo da Bandeira, que dá acesso ao sul do do país. A região é porta de entrada para a cidade de Dourados pela Avenida Hayel Bon Faker. A colisão entre veículos causou um engarrafamento de quilômetros na região.

Outro site da região, o Dourados Informa relatou que o condutor de um dos veículos envolvido, invadiu a pista contrária, ocasionando o acidente. As circunstâncias serão apuradas. Ainda de acordo com o site, uma das vítimas teve fraturas nas pernas. Apesar da gravidade, todos foram encaminhados ao hospital conscientes e orientados.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que no momento do socorro, foram encontrados algumas armas em um dos veículos, porém foi verificado através de documentações que o proprietário tinha autorização para o transporte de mesas. O caso será investigado pela Polícia Civil

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local ajudando no socorro das vítimas.

