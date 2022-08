Flamengo vence Athletico com golaço de Pedro e vai às semis da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Athletico por 1 a 0, na noite de ontem (17), na Arena da Baixada. Com um golaço de bicicleta, Pedro mostrou o porquê de ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro. O jogador, que já havia sido decisivo na classificação na Libertadores, fez o gol que garantiu o time de Dorival Júnior em mais uma semifinal de mata-mata.

O Flamengo soube administrar a pressão da torcida e da equipe da casa no final e agora aguarda o vencedor do duelo de amanhã (18) entre América-MG e São Paulo. No jogo de ida, no Morumbi, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Após um empate sem gols na partida de ida, no estádio do Maracanã, tanto o Rubro-Negro quanto o Furacão se esforçaram muito em busca da vitória. Mas, em um jogo muito disputado, as jogadas ríspidas se multiplicaram. Porém, com o passar do tempo, a equipe de Dorival Júnior passou a dominar na base da maior qualidade técnica. Com a vitória, o Rubro-negro se consolida como um dos principais candidatos, talvez o mais favorito, a ganhar a Copa do Brasil.

Como foi Flamengo x Athletico

O Athletico conseguiu criar boas oportunidades, diferentemente do primeiro jogo que o time praticamente não jogou. O clube de Felipão havia finalizado mais vezes que o adversário até determinado ponto do jogo. Entretanto, o Flamengo ainda sim era perigoso. No final da primeira etapa, o rubro-negro já colocava uma certa pressão e assustava os 38 mil pagantes presentes no estádio.

A partida seguiu truncada até cerca de 30 minutos. A partir daí, os espaços começaram a aparecer, mas as equipes não foram bem. Santos praticamente não foi acionado. Do outro lado, a principal intervenção de Bento foi em chute de Gabigol, sem força.

As boas apresentações ficaram por conta dos volantes João Gomes e Vidal, pelos cariocas, e dos paranaenses Fernandinho e Hugo Moura.

O placar permaneceu inalterado até o início da etapa final, quando, aos 11 minutos, o lateral Rodinei foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o atacante Pedro acertar uma bicicleta. Um gol antológico nas quartas da Copa do Brasil.

A resposta de Luiz Felipe Scolari foi imediata, colocando Cannobia e Vitor Bueno na partida. Em seguida, entrou Cuello, sacando o zagueiro Matheus Felipe. O Athletico, contudo, demorou a ensaiar uma pressão, enquanto o Flamengo seguiu encontrando espaço. O atacante Gabigol, por exemplo, perdeu um gol quase inacreditável.

Ao final da partida, o Athletico ainda tentou ensaiar uma pressão, mas foi parado por uma sólida defesa flamenguista.

Próximos compromissos

Agora o Flamengo se concentra no Brasileiro, competição na qual visita o Palmeiras no próximo domingo (21). O clube busca encostar cada vez mais no líder Palmeiras. Atualmente, o Verdão lidera o campeonato, com 48 pontos. Já o time da gávea vem logo em seguida, com 39 pontos.

No mesmo dia o Athletico-PR recebe o Atlético-MG em Curitiba. O clube é 5º colocado e tem o objetivo de se manter na zona da Libertadores.

