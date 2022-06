Diretor do Atlético de Madrid pede desculpas a torcida pela ousada camisa

Após apresentar seu novo uniforme para a temporada 2022/2023, o CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín pediu desculpas aos torcedores e sócios do clube na tarde desta sexta-feira (17), pela ousada camisa. O modelo traz as tradicionais listras vermelhas e brancas, mas em curvas (ou ondas), e não nas tradicionais linhas verticais.

– Pedimos desculpas aos torcedores que não gostam deste projeto, mas, a única intenção era lembrar o passado com respeito e carinho. Os desenhos foram destinados a fazer menção a um aspecto histórico: é inspirada no Rio Manzanares, que teve tanta ligação com o Atlético de Madrid, representando a rota do rio – diz um trecho da carta do dirigente.

De acordo com o que foi divulgado pelo blog Brasil Mundial F.C, a inspiração do novo modelo veio do rio Manzanares, que circundava o antigo estádio do clube colchonero, o Vicente Calderón, recentemente demolido. O Atlético de Madrid recentemente joga as suas partidas no Estádio Metropolitano.