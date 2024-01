Moradores de Chapadão do Sul podem aproveitar a programação do lazer nas férias até 19 de fevereiro

O programa “Lazer nas Férias” já começou em Chapadão do Sul e os moradores podem aproveitar a programação. A iniciativa diferente na cidade visa levar diversão, atividades físicas e interação social entre a comunidade.

Todos podem participar, independente da idade, a ideia é promover uma atividade inclusiva nesse verão durante as atividades.

Cada dia da semana apresenta uma programação diferente com várias modalidades esportivas e jogos. São oferecidas diversas opções e níveis de acordo com habilidade e idade.

Confira a programação com as atividades e modalidades nos dias da semana:

