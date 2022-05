Vítimas de sequestro escapam após assaltante deixar o carro cair em valeta

Três pessoas, um homem e duas mulheres, passaram por momentos de tensão ao serem abordados por dupla armada com faca, que levou o veículo deles e também alguns pertences por volta das 05h30, deste domingo (22), na saída de uma casa noturna, na Avenida General Rondon, em Corumbá.

Segundo boletim de ocorrência, relatam que o homem que acompanhava as mulheres chegaram primeiro ao carro e, no trajeto até o automóvel, elas foram abordadas pelos dois indivíduos que anunciaram o assalto.

Em seguida, um assumiu a direção do carro e o outro entrou pela portas de trás. O homem que as acompanhava estava no banco da frente do passageiro. O bandido deu partida no carro e no caminho, as vítimas tentaram parar a ação dos ladrões.

Foi quando o condutor perdeu o controle e caiu em uma grande valeta, na Travessa do Acampamento, a poucos metros da Avenida onde eles foram abordados.

A dupla saiu do veículo, levando a bolsa de uma das mulheres, onde estavam celular, cartões de crédito e documentos pessoais. Em relatos, as vítimas mencionaram que um dos ladrões vestia camiseta regata azul, tinha estatura baixa e moreno.

O outro ficou atrás com algo encostado nas costas de uma das vítimas, dizendo em tom de ameaça: “Não se mexe, não se mexe”. Este era alto e vestia camiseta branca.

Os dois conseguira fugir. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas. O homem apresentava escoriações leves pelo corpo e foi encaminhado ao pronto-socorro.

Uma das mulheres foi atendida no local e a outra, proprietária do veículo, não precisou de atendimento e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil onde o boletim de ocorrência de “roubo se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca”, foi registrado.