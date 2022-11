Um veto e seis projetos estão na pauta dos deputados

A proposta altera a Lei 3.344/2006, que dispõe a utilização e a ocupação das faixas de domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado de Mato Grosso do Sul será votada nesta quinta-feira (3).

Na sessão está prevista apreciação de seis projetos, dentre eles em discussão única e um veto. Dentre os projetos estão previstos cinco de resolução: 30/2022, de autoria do deputado Paulo Corrêa (PSDB); 31/2022, do deputado Coronel David (PL); 32/2022 e 33/2022, ambos de autoria do deputado Gerson Claro (PP); 34/2022, da deputada Mara Caseiro (PSDB). Todas essas proposições são relativas à concessão de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Com início às 9h, a sessão é realizada no plenário da Casa de Leis e pode ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais de comunicação do Parlamento.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.