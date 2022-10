Jogos dos servidores municipais começam hoje

A 15º edição dos Jogos dos Servidores Municipais inicia nesta terça-feira (4). Com 890 inscrições, o evento vai contar com a participação de 21 órgãos do Executivo Municipal, na disputa de 12 modalidades esportivas. O evento, que terá abertura às 18h30, busca promover a integração entre os participantes e fomentar a prática esportiva, a recreação e o lazer.

As modalidades disputadas serão damas, xadrez, tênis de mesa, bozó, dominó, truco ponto acima, sinuca, voleibol, futebol Society (18 a 40 anos), futebol Society (41 anos acima), futsal e basquete.

Os jogos que abrem o primeiro dia do evento serão na modalidade de basquete 3 X 3, com competições entre Sesau e Agetec e, em seguida, a disputa será entre Semed A e Semed B.

“É grande a expectativa dos servidores para participar deste evento. Todos os anos esse campeonato leva para os servidores\atletas um momento de descontração. É o momento rever amigos e poder levar as famílias para o lazer”, comentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Odair Serrano.

Irão participar da disputa servidores públicos municipais de Campo Grande, das Secretarias/Órgãos ou Autarquias, efetivos que estejam em exercício; convocados que estejam em exercício; comissionados que estejam em exercício; contratados por processo seletivo que fazem parte da Prefeitura e qie estejam em exercício.

Serão entregues aos servidores classificados na competição, como premiação dos jogos, troféus e medalhas. Na inscrição para a competição, os servidores solicitaram a doação de brinquedos que serão doados para celebração do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

