Policiais encontram mais de meia tonelada de maconha em residência na fronteira

Um homem, que não teve identidade relevada, foi preso na noite de ontem (3), com mais de meia tonelada de maconha, em uma residência na cidade de Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o imóvel servia como depósito e também zona de distribuição dos entorpecentes na região.

Conforme o registo da polícia, equipes da Polícia Civil chegaram até a residência após denúncias anônimas de que o local servia como depósito. No local, os policiais encontraram mais de meia tonelada de maconha e mais vinte quilos de skunk, envoltos em caixa de papelão, prontos para serem distribuídos pela região.

Aos policiais, o morador da casa confessou o crime. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil do município.

