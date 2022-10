Terça Otaku: no lugar do arroz tradicional, hoje vamos comer onigiri

As vezes bate aquela vontade de fazer algo diferente, sair um pouco da rotina, principalmente na hora de comer. Pensando nisso, a gente do O Estado Online escolhemos uma receita da Terça Otaku pra você, que quer comer algo diferente do habitual.

A receita escolhida de hoje é o onigiri. Quem nunca viu os personagens comendo esse “bolinho” de arroz durante uma série ou anime e pensou que parecia uma delícia e queria experimentar? Pois agora é a chance. Já separa os ingredientes e vamos nessa.

Uma curiosidade é que existem vários tipos de onigiri, com recheio, sem recheio, com e sem alga em volta. Nós escolhemos as versões com recheio de atum com maionese, salmão e cogumelos.

Ingredientes

Para o preparo do arroz e decoração:

– 2 xícaras de arroz japonês (do tipo “uruchimai”);

– 2 xícaras de água;

– folhas de alga nori;

– 2 colheres (sopa) de gergelim torrado;

– 2 colheres (sopa) de gergelim preto;

– sal.

Recheio de atum com maionese:

– Meia lata de atum ralado;

– 1 colher (sopa) de maionese;

– 1 colher (sopa) de shoyu;

Modo de preparo: para esse recheio não precisa passar no fogo e nem nada, basta misturar todos os ingredientes em um recipiente até criar uma pastinha.

Recheio de salmão:

– 1 pedaço de salmão (salgado no dia anterior e mantido na geladeira);

– Azeite para grelhar.

Modo de preparo: coloque o salmão na frigideira até grelhar os dois lados. A recomendação é que esse preparo seja em fogo médio. Quando você perceber que a linha de cozimento já estiver na metade da carne, basta virar. Assim que ficar dourado, tire do fogo, retire a pele e desfie o salmão.

Recheio de cogumelos:

– 3 cogumelos Paris (grandes) limpos e fatiados;

– 1 colher (sopa) de shoyu;

– Azeite para grelhar;

Modo de preparo: passe os cogumelos em uma frigideira com um pouco de azeite até dar uma leve dourada. Após isso coloque um pouco de shoyu e deixe no fogo até ele reduzir. Os gergelins são usados apenas na hora da montagem.

Modo de preparo do arroz

– Lave o arroz em água corrente até parar de sair aquela água branca;

– Depois de lavar, coloque o arroz em uma panela com água e deixe descansar por 30 minutos fora do fogo;

– Após esse tempo, acenda o fogo na potência alta, tampe a panela e espere ferver;

– Depois de ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar até a água secar;

– Quando secar, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos daquele jeito;

Dica: não abra a panela durante o tempo de descanso.

Modo de montagem

– Misture o gergelim preto e torrado no arroz já cozido;

– O arroz japonês costuma grudar bastante, então molhe a mão com um pouco de água filtrada e passe um pouco de sal na palma da mão;

– Pegue a quantidade de arroz que você acha ideal e coloque na mão;

– Em seguida abra um buraco no meio do arroz e acrescente o recheio que preferir;

– Comece a moldar o bolinho de arroz até o formato triangular conhecido do onigiri.

Dica: a alga é opcional, mas se quiser utilizar para decorar basta cortar um pedaço e enrolar no onigiri. Ela pode ser colocada de forma horizontal e vertical, você quem escolhe. Pra um gostinho a mais, molhe o onigiri em shoyu. Se você não quiser moldar o bolinho com as mãos, você pode comprar os moldes de onigiri para conseguir o mesmo formato.

Com informações do blog Gabi Xavier e Três em Casa.

