Jogos dos Idosos tem mais de 500 atletas

Com programação até 20 de julho, os Jogos Municipais dos Idosos – JOMIS 2023 levam à população da terceira idade da Capital, entretenimento, festa e descontração, com a promoção de mais uma edição do campeonato. Neste ano, foram inseridas 13 modalidades, com a participação de mais de 500 idosos.

Estão sendo disputadas as modalidades de damas, natação, tênis de mesa, atletismo, xadrez, bocha, bozó, concurso de dança, dominó, malha, sinuca, truco, ponto acima e voleibol adaptado.

A ação faz parte do calendário esportivo da Prefeitura de Campo Grande e tem por objetivo desenvolver o intercâmbio entre as pessoas idosas atletas atuantes na sociedade, fomentando a prática esportiva, de recreação e lazer para esta faixa etária. O campeonato visa ainda colocar os atletas do município em diversas modalidades nos Jogos Municipais dos Idosos na fase Estadual.

A Fundação Municipal de Esporte vai premiar os atletas com medalhas para os classificados em 1º, 2º e 3º lugar, além de troféus para o 1º, 2º e 3º colocados por modalidade.

