Pianista Bruno Hrabovsky retorna a Campo Grande com o espetáculo “Rock ao Piano”

No dia 5 de julho, a cidade de Campo Grande receberá novamente o talentoso pianista Bruno Hrabovsky, desta vez para uma apresentação especial no Teatro Glauce Rocha. O espetáculo, intitulado “Rock ao Piano”, contará com um repertório completo de músicas da renomada banda britânica Pink Floyd. No ano passado, o artista conquistou o maior público registrado em seus concertos solo dos últimos nove anos ao interpretar sucessos da banda Queen ao piano.

O concerto é fruto de uma parceria entre o Sesc e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), dentro do programa Mais Cultura. Eduardo Silva Escrivano, secretário de Projetos e Eventos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, destaca a importância desse tipo de evento para a comunidade acadêmica: “O objetivo é proporcionar à comunidade acadêmica o acesso a bens culturais que possam trazer experiências enriquecedoras ao ambiente universitário”.

Bruno Hrabovsky, que estudou piano erudito desde a infância, sempre foi um grande apreciador de rock. Foi na adolescência que ele descobriu sua habilidade em tirar músicas de ouvido e começou a criar arranjos das canções que mais gostava. O pianista explica que, durante muitos anos, compartilhava esses arranjos como um hobby nas redes sociais. No entanto, em 2013, ele decidiu arriscar alguns concertos e obteve um sucesso além das expectativas, levando-o a abraçar a música como profissão e realizar seu sonho de tocar rock usando apenas o piano.

Retornar a Campo Grande para se apresentar no Teatro Glauce Rocha estava nos planos do artista, pois além de ter sido calorosamente recebido, ele teve o maior público em seu projeto anterior. Os concertos ao piano de Bruno Hrabovsky atraem ouvintes de diferentes estilos musicais, desde fãs das bandas que ele interpreta até apreciadores de música clássica e curiosos. “Este ano, completamos 10 anos de Rock ao Piano, o que é muito importante para mim e para o meu projeto. Fico extremamente feliz em poder fazer uma apresentação em Campo Grande novamente, em um momento tão significativo”, afirma o pianista.

Serviço:

O espetáculo “Rock ao Piano” terá início às 19h e a entrada será gratuita. Os interessados podem reservar seus ingressos através do link disponibilizado. Não perca a oportunidade de apreciar essa combinação única entre a magia do piano e os clássicos atemporais do Pink Floyd. No Teatro Glauce Rocha