Funec lança programa gratuito de exercícios físicos para servidores em Corumbá

A Fundação de Esportes de Corumbá (Funec) acaba de anunciar o lançamento do Programa “Movimenta Servidor”, uma iniciativa que visa promover a saúde e qualidade de vida dos servidores públicos ativos e aposentados da cidade.

Com o objetivo de proporcionar atividades regulares de exercícios físicos, o programa oferecerá aulas de ginástica funcional, ginástica laboral, hidroginástica e natação. O diferencial é que os servidores terão a oportunidade de participar dessas atividades sem nenhum custo adicional, uma vez que o programa é totalmente gratuito.

Luiz Antônio Pardal, secretário Municipal de Governo, ressalta a importância dessa iniciativa para os servidores: “Estamos oferecendo uma oportunidade muito positiva que incentiva os servidores a praticarem atividades físicas, as quais trazem inúmeros benefícios, como melhora da saúde geral, sono, humor e redução do estresse”.

O Diretor-presidente da Funec, Luciano Silva de Oliveira, detalha como serão as aulas e o processo de inscrição: “Este é um projeto antigo que finalmente conseguimos concretizar, pensando em todos os servidores. As aulas serão realizadas duas vezes por semana, no Corumbaense, em parceria com o clube. Os professores são integrantes da equipe da FUNEC. Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição, disponível nas secretarias, autarquias e para os inativos no FUNPREV, e encaminhá-la à FUNEC”.

Com o lançamento desse programa, a Funec busca incentivar e apoiar os servidores públicos a adotarem um estilo de vida mais saudável, por meio da prática regular de atividades físicas. Essa iniciativa promete trazer benefícios significativos para a saúde física e mental dos participantes.

Para obter mais informações sobre o programa “Movimenta Servidor”, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3231-6638.