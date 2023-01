Ritmo acelerado com obras permanecerá 2023 na Capital

O secretário de obras de Campo Grande, Rudi Fiorese deu entrevista ontem (2), na rádio Hora na Capital e destacou o trabalho das obras que serão finalizadas e as que iniciarão em 2023.

” Campo Grande vem uma sequencia de trabalho com muitas obras. Estas que a prefeita Adriane darão sequencia como Finalizar obras centrais, obras no Nova Lima como as quatro etapas com drenagem e pavimentação que estão sendo finalizadas, drenagem no residencial oliveira 1,2 e 3 e Nova Campo Grande também e projetos para serem desenvolvidos com projetos que aguardam as licitações como Lagoa Itatiaia, Jardim Mansur, Bosque das Araras” ,detalhou o secretário .

Fiorese esclareceu que os bairros acabam ganhando o saneamento básico e toda infraestrutura necessária antes das pavimentações para que as empresas de drenagem não precisem furar ou quebrar o trabalho executado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.