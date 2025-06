Nota de Falecimento

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da servidora assessora parlamentar, Priscila Cavalcante da Silva “Priscylla Silva” ocorrido na tarde deste sábado, 21 de junho.

Em nome da presidente da Câmara, vereadora Tereza Moreira, da vereadora Marílsa Bambil e de todos os vereadores desta Casa de Leis, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

O velório será realizado na Câmara Municipal de Jardim, em horário ainda a ser confirmado. Informações sobre o sepultamento também serão divulgadas assim que possível.

