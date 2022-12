Comércio da Capital terá horário especial a partir de segunda-feira

Em acordo firmado, após Convenção Coletiva de Trabalho, entre o Sindivarejo Campo Grande, afiliado da Fecomércio-MS, e o Sindicato dos Empregados no Comércio, foi decidido o horário especial do comércio de Campo Grande para atendimento neste fim de ano, na Capital.

Segundo o gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, os trabalhadores do comércio podem prorrogar a jornada de trabalho em até duas horas. “Desde que as somas da jornada normal dessas horas não ultrapassem os horários estabelecidos na convenção”, diz.

Horário do comércio

Do dia 03 até o dia 10 de dezembro, as lojas podem funcionar até as 20h. Entre os dias 12 e 23 de dezembro, o horário é até as 22h. Nos domingos, dias 04, 11 e 18 de dezembro, a abertura pode ser das 9h às 18h.

Atenção especial para o dia 24, véspera de Natal, quando o comércio ficará aberto até 17h. Já os estabelecimentos localizados nos shoppings e centros comerciais localizados nos hipercenters poderão abrir das 9h às 19h.

No dia 31 de dezembro, quem quiser fazer compras tem até as 16h. Os comércios que estão dentro dos shoppings e centros comerciais localizados nos hipercenters poderão abrir as portas das 9h às 18h.