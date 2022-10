Ivinhema e Náutico vencem fora de casa e lideram o Estadual da série B

Quatro equipes seguem invictas no campeonato sul-mato-grossense da Série B após os jogos neste final de semana. Três delas, o Ivinhema, Novo e Náutico estão na ponta da tabela com 4 pontos e colocam os próximos jogos como decisivos na conquista do sonhado título e acesso à elite do futebol de Mato Grosso do Sul.

Já Ceart, Comercial e Operário precisam vencer já no próximo final de semana para manter viva o sonho da conquista da vaga na série A do Campeonato Sul-Matogrossense.

Comercial EC 1×3 Ivinhema

A equipe do Ivinhema foi até Três Lagoas e voltou com a vitória na mala após vencer o time da casa por 3 a 1. Com este resultado, a equipe do conesul lidera o campeonato da série B, com 4 pontos. Já o Comercial com 1 ponto, precisa vencer para manter o sonho vivo na conquista do estadual.

Novo 0 x 0 Operário A.C

Em um jogo disputado de poucas chances de gols, no Estádio dos Moreninhas, em Campo Grande, o Novo empatou com o Operário A.C em zero gols. O destaque positivo foi para o goleiro do Operário, Júlio César que pegou um pênalti de Thomaz e fez grandes defesas, segurando o resultado bastante comemorado pelos atletas. O empate com o Novo não caiu como planejado, mas coloca a equipe de Campo Grande ainda na disputa do título.

Ceart 0 x 1 Náutico

Com o gol de Rafael nos minutos finais da partida, o Náutico fora de casa venceu o Ceart em Dourados e arrancou uma vitória heroica da equipe campo-grandense. Com este resultado, o caçula de Mato Grosso do Sul entra na briga pelo título estadual da série B.

Acompanhe abaixo como ficou a tabela no geral

Ivinhema F.C 4 pontos

Novo F.C 4 pontos

Náutico 4 pontos

Operário A.C 2 pontos

Comercial 1 ponto

Ceart 0 pontos

Todas as equipes voltam ao gramado no próximo final de semana em mais uma partida decisiva. Lembrando que os dois primeiros, ganham o acesso à elite do futebol de Mato Grosso do Sul para 2023.

