Itamaraty lança guia consular para brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na França

O Itamaraty lançou um guia consular voltado aos brasileiros que irão acompanhar os Jogos Olímpicos na França, que ocorrerão entre 26 de julho e 11 de agosto, e os Jogos Paralímpicos, programados para os dias 28 de agosto a 8 de setembro.

A cartilha tem como objetivo oferecer informações práticas para os torcedores, abordando temas como deslocamento, segurança e serviços médicos nas cidades-sede das competições, que incluem Paris, Marselha, Taiti e outras localidades. O guia também fornece endereços e contatos dos consulados nessas cidades e o de Sydney, na Austrália, para quem for visitar o local durante os eventos.

Os consulados brasileiros na França prestarão uma série de serviços essenciais para os cidadãos brasileiros durante os jogos. Entre os serviços oferecidos estão:

– Proteção dos Interesses dos Cidadãos Brasileiros: Atuação em conformidade com os tratados internacionais para proteger os interesses dos brasileiros na França;

– Expedição de Documentos: Emissão de documentos importantes, incluindo passaportes;

– Assistência em Emergências: Suporte em casos de hospitalizações, falecimentos, prisões e desaparecimentos;

– Aconselhamento Jurídico e Psicológico: Orientação e apoio para pessoas vítimas de discriminação, além de facilitação do contato com autoridades locais;

– Para acessar os contatos dos consulados e obter mais informações detalhadas, os interessados podem consultar o guia completo disponibilizado pelo Itamaraty.

Os Jogos Olímpicos, um dos maiores eventos esportivos do mundo, atraem milhares de visitantes de diversos países. Com competições em várias cidades francesas, é essencial que os torcedores brasileiros estejam bem informados e preparados para eventuais situações que possam ocorrer durante sua estadia. Confira o Guia consular dos torcedores brasileiros.

Com informações do SBT News

