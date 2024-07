Correios promove painel sobre mulheres negras e sustentabilidade

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, os Correios, com apoio do governo do Estado, realizam na próxima quarta-feira (24), às 8h, o Painel: Mulheres Negras na Agenda de Desenvolvimento Sustentável.

Entre as painelistas, estarão presentes a assessora da presidência dos Correios, socióloga e ativista de direitos humanos, Vilma Reis; a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul, Manuela Nicodemos Barbosa; a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso do Sul, Vânia Lucia Batista Duarte e a descendente do quilombo Tia Eva e empregada dos Correios, Maria Marques de Araújo.

Lideranças, representantes de grupos e de entidades ligadas à luta antirracista, comunidades negras e quilombolas e empregados dos Correios formam o público do evento, que acontece no auditório do Bioparque Pantanal.

O evento está alinhado à Política Corporativa para Equidade de Gênero e Raça, Respeito e Valorização da Diversidade e Enfrentamento aos Assédios, lançada em 2024 pelos Correios.

