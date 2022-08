Isaquias Queiroz atropela e é campeão no Mundial de canoagem

Isaquias Queiroz faturou neste sábado seu sétimo título mundial adulto na canoagem velocidade. O baiano mais uma vez sobrou contra todos os adversários e venceu com mais de um barco de distância a final do C1 500m do Campeonato Mundial que está sendo disputado em Halifax, no Canadá.

Isaquias esteve entre os líderes durante toda a etapa, mas acelerou na reta final e conseguiu se desgarrar dos rivais. Em segundo lugar, ficou o romeno Catalin Chirila, com 1:56.51. O tcheco Martin Fuksa, com 1:56.79, completou o pódio.

Em entrevista, o campeão mundial revelou que agora seu foco é em Paris 2024.

“Muito feliz de estar aqui um ano depois de Tóquio e conquistar essa medalha. Queria agradecer a torcida brasileira que estava aqui me acompanhando, isso é muito gratificante. Meu foco agora é Paris em 2024″, disse Isaquias Queiroz após a conquista.”

Neste domingo, Isaquias fará a sua segunda final no Canadá, onde tentará mais uma medalha justamente na prova do C1 1.000, que rendeu a ele o ouro olímpico em Tóquio 2020

Um dos melhores de todos os tempos

Isaquias é o responsável por um avanço na popularidade da canoagem no Brasil. O atleta é um dos maiores nomes do Brasil em Jogos Olímpicos. Ele tem um ouro, duas pratas e um bronze juntando as duas edições que participou – Rio 2016 e Tóquio 2020. Em Mundiais, ele soma agora sete ouros e seis bronzes nas sete edições que disputou.

