Comunidades indígenas de Campo Grande receberão 1º Torneio de Futebol em agosto

Campo Grande vai sediar o 1º Torneio de Futebol dos Jovens das Comunidades Indígenas. O torneio foi lançado na tarde desta sexta-feira (5) no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Ao todo, 160 atletas devem participar, com idades entre 16 a 20 anos.

O torneio será realizado nos dias 19, 20 e 21 de agosto, no Estádio Jacques da Luz, na Moreninha II, com entrada gratuita à população. O espaço está sendo cedido pela Prefeitura, que também está ajudando na organização do evento.

A iniciativa faz parte do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, que tem como objetivo incentivar a permanência na escola por meio do esporte e combater a exploração da mão-de-obra infantil, além de afastar os atletas do consumo de drogas e álcool.

O evento vai receber oito times de comunidades indígenas dos municípios de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Amambai, Miranda, Aquidauana/Taunay, Sidrolândia/Dois Irmãos do Buriti.

Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Cândice Gabriela Arósio lembra que a mão de obra indígena forma a economia do nosso estado desde sempre e ver um evento esportivo dessa magnitude é muito importante.

“Como ex-atleta que sou, sei o quanto o esporte é importante, porque no esporte a gente precisa aprender a trabalhar em grupo, a socializar com as pessoas, a lidar com frustrações. No esporte a gente mais perde do que ganha e isso nos faz desenvolver uma resiliência que transforma a nossa vida”.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

