Prova para estágio remunerado na UFMS irá ocorrer amanhã

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), aplica amanhã (18) a prova online para estágio remunerado do Programa de Desenvolvimento Profissional. São 100 vagas oferecidas aos estudantes de graduação.

A prova ficará disponível das 7h às 17h no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizado), onde deverá ser realizada. O exame aplicado terá 20 questões e o conteúdo será de português.

A partir do primeiro acesso, o estudante terá uma hora para completar a prova. Os selecionados receberão bolsa no valor mensal de R$ 622 para 20 horas semanais de atividades. Das 100 bolsas oferecidas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência e 30% para pessoas pretas e pardas.

A previsão de divulgação do resultado preliminar da prova é no dia 20 de maio, o período para recursos está previsto para os dias 23 e 24 de maio e o resultado final para o dia 26 do mesmo mês.

A previsão para divulgação do resultado final é 6 de junho e para o início das contratações e atividades é 8 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

