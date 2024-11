III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024 acontece neste final de semana na Capital

A FESBd (Federação Sul-Matogrossense de Badminton) realizará a III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024, evento que reunirá atletas de todo o estado de Mato Grosso do Sul na cidade de Campo Grande, entre os dias 8 e 10 de novembro. As disputas acontecerão no Ginásio Rádio Clube Campo, localizado na Avenida Toros Puxian, 477, na Vila Morumbi, um dos pontos de destaque para competições esportivas na capital.

A competição envolverá cinco modalidades – Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF), Dupla Masculina (DM), Dupla Feminina (DF) e Dupla Mista (DX) – distribuídas em diversas categorias etárias, desde a Sub-11 até a categoria Principal. A programação tem início na sexta-feira, 8 de novembro, das 19h às 21h, e segue no sábado, das 8h às 19h, com encerramento no domingo, das 8h às 14h.

Para os amantes do badminton e para quem deseja conhecer melhor o esporte, o evento representa uma excelente oportunidade de ver de perto a intensidade das partidas. O badminton é conhecido pela velocidade e precisão, sendo praticado em uma quadra de 13,4 metros de comprimento por 5,18 metros de largura para partidas individuais, e 6,1 metros de largura para jogos de duplas. O objetivo do jogo é golpear uma peteca sobre a rede, tentando marcar pontos sem permitir que ela caia do próprio lado da quadra. Os jogos são disputados em três sets de 21 pontos, e vence quem ganhar dois sets.

Além do prestígio da competição, que faz parte do calendário esportivo estadual, o Circuito Estadual é uma grande vitrine para os atletas em desenvolvimento, com categorias de base como Sub-11, Sub-13, Sub-15, até Sub-23, permitindo que jovens talentos do badminton mostrem seu potencial.

A realização da III Etapa do Circuito Estadual de Badminton 2024 confirma o compromisso da FESBd em promover o desenvolvimento do esporte em Mato Grosso do Sul e incentivar a prática esportiva entre jovens e adultos, consolidando o badminton como um esporte em ascensão na região.

