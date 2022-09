Jovem é preso com mais de 380 quilos de maconha na fronteira

Um jovem de 21 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de ontem (19), com mais de 380 quilos de maconha pelas ruas do município de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero. Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 5 mil para levar os entorpecentes até Dourados.

O flagrante aconteceu dentro do perímetro urbano do município, quando os policiais deram sinal de parada ao veículo Jeep Compass, conduzido pelo jovem. O sinal foi respeitado e ao ser interrogado pelos policiais, o condutor relatou o transporte de 381 quilos de maconha. De acordo com o site Porã News, o veículo foi alugado em uma locadora de veículo em Dourados.

Os policiais checaram os dados do motorista, quando descobriram que o rapaz tinha passagem pela polícia e já havia sido preso em 15 de abril por furto de um veículo. O jovem também foi detido há 7 dias por agentes da PRF de Sidroândia, por tráfico.

O condutor e o veículo com os entorpecentes foram levados para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ponta Porã.

