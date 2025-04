Polícia Civil apreende mais de 700 kg de maconha após denúncia anônima em Dourados

Durante uma ação policial realizada nesta terça-feira (22), A Polícia Civil, apreendeu aproximadamente 700 quilos de maconha no município de Dourados, distante 230 quiloômetros de Campo Grande. A operação teve início após denúncia anônima sobre a circulação suspeita de um veículo Fiat Palio, de cor branca, nas imediações do novo Hospital Regional.

De acordo com as informações apuradas, o condutor do veículo tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia, realizando uma manobra brusca e adentrando o bairro Residencial Bonanza. Ele seguiu até uma casa na Rua Nelson Vicente de Almeida, onde abandonou o automóvel com o portão parcialmente aberto.

Ao se aproximarem da residência, os policiais observaram, por meio da abertura do portão, diversos tabletes de maconha dentro do veículo. Diante da situação de flagrante, a equipe entrou no imóvel e confirmou a existência de grande quantidade da droga, distribuída em 28 sacos. A carga totalizou 704,7 quilos de maconha.

Além do entorpecente, foram encontrados no interior da casa documentos em nome de terceiros, que agora fazem parte da investigação conduzida pela DEFRON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira). A estimativa é de que o prejuízo ao crime organizado ultrapasse R$ 1,5 milhão, considerando o valor da droga nos principais centros de distribuição do país.