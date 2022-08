Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você vai fechar a semana fazendo planos grandiosos, meu cristalzinho! É muito bom sonhar alto e mirar nas estrelas, mas quando isso envolve dinheiro, pode se tornar uma cilada. Use o bom-senso para não torrar suas economias em um projeto que não tem muita chance de dar certo. Também será preciso cautela com um desafio no trabalho: não confie em todo mundo na hora de lidar com orçamento da empresa ou finanças próprias. Mais tarde, sua intuição cresce e fica mais fácil descobrir quem merece confiança – ou não. Há sinal de fortes emoções e alguns desafios na paquera, mas um clima de mistério deixa tudo mais gostoso. Curtir a intimidade com o mozão pode ser a melhor pedida.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O sucesso que deseja e o reconhecimento do seu esforço podem chegar ainda nesta sexta. Mantenha o foco no trabalho e faça a sua parte porque as coisas não vão cair de presente no seu colo, bebê. Também é importante reconhecer que nem sempre dá pra ter tudo do seu jeito, por isso, veja quando pressionar e quando ficar na sua. Se exagerar na dose, vai ter que lidar com críticas e cobranças da chefia. Ainda bem que a Lua se muda para Peixes à tarde e te ajuda a mostrar todo o seu potencial. Os amigos podem ter um papel importante na conquista, seja apresentando alguém ou dando uma mão com o contatinho. Há sinal de respeito e afinidade nos momentos a dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

eu entusiasmo estará a mil por hora logo cedo, Gêmeos, e você pode se empolgar nos planos para o dia ou o final de semana. Mas é melhor desacelerar se não quiser encarar problemas para se concentrar no serviço. As tarefas de rotina podem se transformar em um grande fardo, mas precisam ser feitas do mesmo jeito, viu? Ainda bem que o astral vai melhorando e você pode ter novas ideias e disposição. À tarde, seu foco estará todo voltado para a carreira e uma abordagem diferente pode render mais do que espera. Paquera com alguém de outra cidade pode ser empolgante, mas a distância vai incomodar. Você e o mozão podem conversar sobre o futuro da relação de maneira mais madura hoje.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Sua intuição vai dar um show logo cedo e pode fazer toda a diferença se tiver que encarar algumas mudanças inesperadas no trabalho. Mas talvez tenha que lidar com revezes também, meu cristalzinho. Pode pintar briga nas amizades logo cedo: analise com calma se vale a pena ou não levar adiante alguns relacionamentos. Às vezes, por mais doído que seja, é melhor cortar algumas pessoas da sua vida de uma vez. Será mais fácil se livrar de tudo o que anda incomodando nos últimos tempos, tá? À tarde, a Lua muda para Peixes e traz mais animação para os momentos a dois. Saia da rotina com o mozão e mostre seu lado aventureiro. Você tem tudo para sair do zero a zero na conquista!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Logo cedo, a cooperação será a chave para conseguir tudo o que deseja. Deixe o egoísmo de lado e aproxime-se de quem tem ideias parecidas com as suas, meu cristalzinho. Pena que também pode pintar perrengue no trabalho, principalmente se está concorrendo com outros colegas a uma vaga nova ou se busca uma promoção. A dica é proteger seus interesses e não baixar a guarda com qualquer um que tenta se passar por aliado. Na vida amorosa, as cobranças e críticas podem atrapalhar, mas tudo indica que devem fazer as pazes mais tarde.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou, meu cristalzinho, mas o seu foco estará totalmente voltado para o trabalho na parte da manhã. As tarefas mais rotineiras podem render, mas será difícil manter o foco no serviço por muito tempo. Se perceber que está enrolando e que o serviço não rende como deveria, dê uma volta, tome um café, e volte para a tarefa com energia renovada. À tarde, o astral melhora e a Lua garante que será mais fácil conseguir ajuda para colocar tudo em dia. O romance pode ganhar um novo brilho nesta sexta, principalmente se você caprichar nas demonstrações de carinho. Anotou a dica? O desejo de viver um relacionamento sério promete nortear suas atitudes na paquera, mas não exagere.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, meu bem, mas as energias logo cedo não serão das mais favoráveis. Há risco de brigar com o mozão pela manhã, seja por causa do ciúme ou porque vinha ignorando os problemas do relacionamento há algum tempo. Ainda bem que, ao longo do dia, o astral fica mais leve e tudo corre com mais tranquilidade. No trabalho, a entrada da Lua em Peixes à tarde aumenta o seu foco e vai dar tempo até de cuidar das tarefas mais chatinhas antes de encerrar o expediente. O seu charme segue em alta durante o dia, por isso, aproveite para adiantar as mensagens e contatos na paquera. Um astral mais sério pode marcar a noite e tirar o brilho do romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Seu lado prático fala mais alto nesta sexta e você pode resolver tarefas do dia a dia com certa facilidade. No trabalho, bom-senso e esforço serão as melhores armas. Pena que pode pintar estresse com a família pela manhã e, se trabalha em casa, vai ser complicado focar no serviço sem arrumar briga com o pessoal. Mas não se preocupe: a Lua está de mudança para seu paraíso astral à tarde e promete as melhores vibes para você fechar a semana com chave de ouro. A paquera fica mais animada e pode chover contatinho na sua horta. Eu ouvi um amém? Você e o mozão também devem se acertar e qualquer briguinha pode ser superada sem grandes dramas.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A semana está chegando ao fim, Sagita, mas vai ser preciso atenção redobrada logo cedo para não perder informações importantes no trabalho. Também há risco de se deparar com gente fofoqueira no serviço. Bate na madeira! Pra fugir de problemas, o jeito é agir com cautela ao escrever um e-mail ou conversar com alguém, ok? o astral melhora aos poucos e seu poder de comunicação ajuda a recuperar o tempo perdido. Mas a Lua entra em Peixes à tarde, colocando assuntos familiares em foco. Pode ser divertido reunir o pessoal em casa. Tá na pista? Um parente pode fazer papel de cupido e apresentar alguém. Programa caseiro ajuda a fortalecer os laços com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

As finanças estão em alta nesta sexta, mas cuidado para não se apegar em excesso aos bens materiais. O desejo de se mimar com algumas comprinhas deve falar mais alto logo cedo, mas já aviso que há risco real oficial de ter prejuízo. Corre esconder o cartão pra fugir da tentação! Pra pagar todas as contas e conquistar o sucesso financeiro que sonha, o jeito é botar as mãos na massa e fazer a sua parte. Com a Lua brilhando em Peixes à tarde, o astral fica mais leve e a comunicação ganha destaque. Trocar ideias e conhecer gente nova pode tacar fogo no parquinho se está só, Caprica. Se joga! Você e o mozão vão se divertir mais se puderem sair de casa e dar uma volta por aí.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros se estranham pela manhã e tudo indica que quem paga o pato é você, Aquário. Talvez as coisas não saiam de acordo com o planejado em casa. Mas, ao invés de gastar energia brigando com a família e procurando culpados, foque no que realmente importa e resolva o problema. O astral vai melhorando ao longo do dia e você pode até encontrar tempo para fazer alguns contatos proveitosos nas redes sociais. E com a Lua estimulando as finanças à tarde, talvez dê tempo de fechar a semana com o saldo positivo! Só que a paquera ou a vida a dois corre o risco de ficar em segundo plano com a sua atenção voltada para as contas e boletos que podem surgir pelo caminho.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue em seu inferno astral e anuncia problemas nas comunicações logo cedo, bebê. Para não sobrar para os seus interesses, o jeito é redobrar o cuidado com mensagens, telefonemas e e-mails, principalmente no trabalho. Mas não se preocupe – é possível evitar aborrecimentos desnecessários se ficar no seu canto e apostar na discrição. E com a entrada da Lua em seu signo à tarde, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus interesses e resolver qualquer perrengue que vinha se arrastando! Se tem algum contatinho em vista, aposte no seu charme e vá chegando junto como quem não quer nada. Seu jeito original vai deixar o mozão super na sua!