Internacional fica no empate sem gols contra o Melgar

O Internacional ficou no empate sem gols na noite de ontem (4), contra a equipe peruana Melgar, em partida válida pelas quartas da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o placar se mostra favorável para a equipe gaúcha, que busca garantir sua vaga na próxima quinta-feira.

Como foi o jogo

A partida foi truncada, sem muitas emoções. O Melgar chegou com perigo aos 14 minutos da primeira etapa. Ao longo do jogo, a equipe peruana finalizou 6 vezes. Em algumas delas com perigo. O Colorado resistiu à pressão inicial graças à noite inspirada do seu arqueiro e só passou a respirar no jogo a partir dos 18 minutos, quando corrigiu o posicionamento atrás e deu menos chances ao rival.

Os peruanos, no entanto, permaneceram com posse de bola e volume de jogo. Por mais que não tenha sido uma partida exemplar do Melgar, o time foi melhor ao longo dos 90 minutos.

O segundo tempo ficou marcado por poucas chances da equipe brasileira. Aos 18 minutos, Alemão recebeu cartão vermelho após acertar o cotovelo no rosto de Arias. No final da partida, o Melgar pressionou o time, mas a defesa do Colorado estava bem posicionada.

A tentativa de encontrar espaços se transformou num festival de cruzamentos do Internacional – ao todo, foram 38. Mal no primeiro tempo, Vitão reagiu na etapa final e foi peça-chave para evitar situações de perigo. O Melgar voltou a assustar nos chutes de Arias e Cabrera, que pararam no inspirado goleiro.

Com a bola no pé, foram poucos momentos de inspiração por parte do Inter. A melhor chance da etapa inicial foi no chute de pé esquerdo de Wanderson, que parou em Cáceda. A jogada mais vistosa ocorreu em meio a pressão inicial do adversário

Mesmo após Alemão ser expulso, a melhor chance do inter foi alguns minutos depois. Edenilson interceptou uma bola no meio-campo e tocou para Alan Patrick, que arrancou pelo meio e encontrou o companheiro livre na área. O camisa 8 bateu de primeira e desperdiçou uma chance cristalina de ganhar o jogo.

Próximos compromisso