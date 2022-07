Internacional e São Paulo se enfrentam na noite de hoje; confira provável escalação

Internacional e São Paulo se enfrentam hoje (20), às 20h30 (de Brasília), no Beira Rio, em jogo válido pela 18º rodada do Brasileirão. O clube gaúcho chega para se manter próximo aos líderes, já o desfalcado São Paulo tenta se reaproximar do G6.

O time de Mano Menezes vem de empate em 0 a 0 com o Athletico-PR na rodada anterior e está em quarto lugar, com 29. A equipe faz boa temporada e chega confiante para o jogo.

Já o São Paulo, novamente chega desfalcado para a partida. O goleiro Jandrei e os zagueiros Miranda e Léo não treinaram em campo nesta terça-feira e ficam fora da partida. Os três continuaram trabalho de recuperação com o departamento médico. Dessa forma, a zaga são-paulina deve ser formada por atletas da base.

Por outro lado, Marcos Guilherme, a nova contratação do tricolor, já esta regularizado e pode estrear na noite de hoje. Inclusive, dado os desfalques da equipe, o atacante é cotado até para iniciar como titular.

Marcos Guilherme chegou ao São Paulo após rescindir contrato com o Internacional. O vínculo dele vale até o final desta temporada, com opção de prorrogação.

Provável escalação para São Paulo e Internacional

Internacional – Mano Menezes

Provável escalação: Daniel; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Mauricio e Pedro Henrique; Alemão.

São Paulo – Rogério Ceni

Provável escalação: Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Luciano e Eder.

