Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na MS-141

Uma pessoa morreu na noite de ontem (19), após colidir o veículo em que conduzia contra uma carreta na MS-141, próximo ao município de Jateí, cidade localizada 265 quilômetros de Campo Grande. Com o impacto da batida, o eixo do caminhão foi arrancado e o carro ficou completamente destruído.

Conforme apurou o site Ivi Notícias, a carreta envolvida no acidente seguia sentido Naviraí a Ivinhema, quando colidiu contra um veículo, de modelo Ford/ Fiesta, conduzido por Almir de Almeida Lima. O condutor do automóvel morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 20h15, próximo a Fazenda Vera, que fica localizado no trevo de acesso a cidade de Jateí.

Ainda de acordo com o site, a colisão foi tão violenta que as mercadorias como frangos que estavam no carro ficaram espalhados pelas margens da rodovia. Na carreta, além do motorista, haviam mais duas pessoas que não tiveram ferimentos. O eixo do caminhão foi arrancado com o impacto da batida

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivinhema foram acionadas na região. A Polícia Militar Rodoviária e a Perícia Técnica compareceram no local.

