Inter vence Santos fora de casa, entra no G-4 e amplia jejum das Sereias no Brasileiro feminino

Equipe gaúcha faz 3 a 0 ainda no primeiro tempo; time paulista chega ao sexto jogo sem vitória
O Sport Club Internacional derrotou o Santos Futebol Clube por 3 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira (1º), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O resultado foi construído ainda na etapa inicial.
Logo aos cinco minutos, a atacante Soles Jaimes abriu o placar de cabeça. Aos 29, Marlene ampliou com finalização de dentro da área. Nos acréscimos do primeiro tempo, Valéria Cantuário marcou o terceiro e fechou o placar.
Com a vitória, o Internacional chegou aos 17 pontos e assumiu, de forma provisória, a quarta posição na tabela. O Esporte Clube Bahia, que também soma 17 pontos, pode ultrapassar a equipe gaúcha caso vença o Sociedade Esportiva Palmeiras neste sábado (2), em partida com transmissão da TV Brasil.
A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Frigerio no comando do Santos. A equipe paulista chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória — o último resultado positivo foi em 14 de março, quando venceu o Mixto Esporte Clube por 3 a 0. Com a derrota, o time caiu para a 12ª colocação, com 11 pontos. No campeonato, apenas os oito primeiros avançam para a próxima fase, disputada em jogos de ida e volta.
Outras duas partidas também foram realizadas nesta sexta-feira. Em Caxias do Sul, o Esporte Clube Juventude empatou em 0 a 0 com o Cruzeiro Esporte Clube. Já em Sete Lagoas, o Clube Atlético Mineiro saiu na frente contra o Fluminense Football Club, com gol de Nine, mas sofreu o empate nos acréscimos da etapa final, após finalização de Kaline.
*Com informações da Agência Brasil
