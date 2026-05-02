Homem morre após mal súbito em praça de Dourados e caso é investigado

Vítima passou mal no local, sofreu queda e teria recusado atendimento médico antes de ser encontrada sem vida

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (1º) na Praça Paraguaia, na região do Jardim Itália, em Dourados, após passar mal enquanto estava no local.

De acordo com informações do portal Dourados News, testemunhas relataram que o homem sofreu um mal súbito e caiu, o que provocou lesões na região do rosto e também no joelho. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, porém ele teria recusado atendimento no momento, assim como o encaminhamento para uma unidade de saúde.

Algum tempo depois, a vítima foi encontrada já sem sinais vitais na praça, que costuma ter grande movimentação no início da noite. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da perícia e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A suspeita inicial é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, possivelmente relacionadas ao mal súbito. As lesões identificadas seriam compatíveis com a queda relatada pelas testemunhas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem confirmar a causa da morte.

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