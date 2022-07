Inter e Galo se enfrentam na série A do Brasileirão

Durante este domingo (31) teremos o confronto entre Internacional e Atlético-MG, disputando a série A do Campeonato Brasileiro às 16h (horário de Brasília) no estádio Beira-Rio em Porto Alegre.

O jogo estará valendo pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional lidera em sétimo lugar com 30 enquanto o galo se destaca em quarto lugar com 32 pontos.

As possíveis escalações para o Inter seriam: Daniel; Mercado (Bustos), Vitão, Rodrigo Moledo, Thauan Lara (Renê); Gabriel e Edenilson; Pedro Henrique, Mauricio e De Pena; Alexandre Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

Já a provável escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva (Igor Rabello), Alonso, Arana; Allan, Jair e Nacho Fernandez; Matías Zaracho, Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

Confira a programação do jogo d0 Campeonato Brasileiro:

16h (horário de Brasília)

Internacional x Atlético-MG – RBS TV e Premiere

