Governo Federal defende apoio financeiro para a preservação das florestas tropicais em encontro internacional

Em conversa com a imprensa, Lula promete levar demandas aos fóruns globais e destaca importância de fomentar indústria verde nos países com florestas tropicais

No sábado (6), o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com a imprensa em Londres e destacou a necessidade de os países mais ricos cumprirem suas promessas e investirem recursos na preservação das florestas tropicais, incluindo a Amazônia. Lula participou da coroação do Rei Charles III no evento.

Lula relembrou que, desde a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2009 (COP15), os países ricos prometem fundos para essa causa, mas até hoje não cumpriram a promessa de um fundo de R$ 100 bilhões. O ex-presidente ressaltou a importância de saírem da promessa e efetivamente injetarem recursos para colaborar na preservação das florestas.

Questionado sobre onde pretende apresentar essas demandas, Lula mencionou os principais fóruns globais que envolvem os países mais ricos. Ele afirmou que levará a conversa para o G7, o G20 e também para os Brics, que o Brasil presidirá no próximo ano, além de presidir o G20 em 2024.

O presidente destacou a necessidade de fomentar o desenvolvimento de uma indústria verde nos países que ainda possuem florestas tropicais. Ele ressaltou que esses países estão dispostos a fazer um esforço significativo, mas também precisam ser compensados para que possam ter um novo tipo de indústria, uma indústria verde.

No início da coletiva de imprensa, Lula enfatizou que mais de 25 milhões de pessoas vivem na Amazônia do lado brasileiro e que é necessário oferecer alternativas econômicas para que essas pessoas possam colaborar na preservação da floresta. Ele observou que essas pessoas desejam ter acesso a bens materiais e ter uma vida digna, e é importante discutir formas de conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico da região.

Em um encontro anterior com Lula em Londres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou que o país investirá 80 milhões de libras, aproximadamente R$ 500 milhões, no Fundo Amazônia. Sunak afirmou que a entrada do Reino Unido no fundo é um reconhecimento ao trabalho e à liderança do presidente brasileiro no tema da preservação ambiental.

A declaração de Lula e o investimento do Reino Unido no Fundo Amazônia demonstram a relevância do debate sobre a preservação das florestas tropicais e a busca por parcerias e apoio financeiro dos países mais ricos para garantir a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico dessas regiões.

