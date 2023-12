Início da fase final da Liga MS de Vôlei promete emoções

Nesta sexta-feira, tem início a tão aguardada fase final da Liga MS de Vôlei. As disputas terão lugar no ginásio do colégio Elite Mace, localizado no Centro de Campo Grande, a partir das 17h.

A programação do primeiro dia inclui confrontos entre Campo Grande AABB e Nova Andradina no feminino, Campo Grande Morena Vôlei contra Maracaju também no feminino, Campo Grande Unigran versus Aquidauana no masculino, e Dourados enfrentando Antônio João no masculino.

No sábado, as fases classificatórias prosseguirão a partir das 8h30, distribuídas nos ginásios Pezão e Elite Mace. As semifinais estão marcadas para as 16h no ginásio Elite Mace, e os grandes campeões serão revelados no domingo, a partir das 7h30, no mesmo local.

A competição envolve 41 equipes, representando diversos municípios do estado nos naipes masculino e feminino, prometendo acirradas disputas até a definição dos vencedores.

