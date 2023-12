Saiba até quando empresas têm que pagar 2ª parcela do 13º salário

O décimo terceiro salário deve injetar mais de 291 bilhões de reais na economia até dezembro. Cerca de 87,7 milhões de trabalhadores devem receber o benefício, segundo o DIEESE – Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos. A primeira parcela do 13º deve ser paga até o final de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro.

Esta prática, que teve início em 1962 com a instituição da Gratificação Natalina pelo então presidente João Goulart, tornou-se uma tradição anual, conferindo aos trabalhadores uma injeção adicional de recursos no final do ano.

Conforme previsto na legislação brasileira, a primeira parcela do 13º salário deve ser integralmente paga até o final de novembro, equivalendo a 50% do salário recebido no mês anterior. Essa medida visa proporcionar uma renda extra aos trabalhadores durante o período anterior às festas de final de ano, promovendo o aquecimento do comércio e contribuindo para a entrega da economia.

De acordo com dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em 09 de novembro, estima-se que o pagamento do 13º salário injetará cerca de R$ 291 bilhões na economia brasileira em 2023.

Ao longo dos anos, a primeira parcela do 13º salário consolida-se como uma prática aguardada com a expectativa dos trabalhadores e monitorada de perto por diversos setores econômicos. O impacto positivo dessa injeção de recursos na economia reflete-se no aumento das vendas no comércio varejista, no setor de turismo e em outros segmentos beneficiados pelo aquecimento econômico no final do ano.

Além disso, a primeira parcela do 13º salário desempenha um papel crucial na gestão financeira dos indivíduos, permitindo o pagamento de despesas extras, a compra de presentes e o planejamento de viagens. Esse recurso adicional contribui para a melhoria do bem-estar financeiro dos trabalhadores e de suas famílias.

Com base em padrões históricos de comportamento financeiro, a primeira parcela do 13º salário, a ser paga até o dia 30 de novembro, é frequentemente destinada a diversas específicas, incluindo:

Quitação de Dívidas: Muitos trabalhadores optam por utilizar parte ou todo o salário do 13º para quitar pendentes, como empréstimos, financiamentos ou faturas de cartão de crédito, considerando que 77% da população brasileira possui algum tipo de dívida, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio.

Compras de Final de Ano: Uma parcela significativa da população direcionada ao 13º salário para a compra de presentes de Natal, alimentos para as festas e outros itens relacionados às celebrações de fim de ano, conforme indicado por uma pesquisa de 2022 da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), que destacaram 35% da população deste grupo.

Reserva Financeira: Algumas pessoas escolhem utilizar o 13º salário para formar ou fortalecer suas reservas financeiras, criando uma espécie de "colchão financeiro" para emergências ou investimentos futuros.

Investimentos: Há quem optou por investir parte do 13º salário em instrumentos financeiros, como poupança, renda fixa ou até mesmo em modalidades mais complexas, buscando aumentar o patrimônio ao longo do tempo, conforme dados de 2022 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), que indicam que 36% da população brasileira possuía algum tipo de investimento financeiro.

Lazer e Viagens: Outra parcela da população utiliza o 13º salário para custear atividades de lazer, viagens ou para realizar pequenos luxos que normalmente não estão no orçamento mensal.

Manutenção Residencial e Veicular: Algumas pessoas direcionam o dinheiro para reparos ou melhorias em suas residências ou veículos, aproveitando a entrada de recursos extras.

Educação: Investir em educação, seja próprio ou dos filhos, é uma escolha frequente. O 13º salário pode ser destinado ao pagamento de mensalidades escolares, cursos ou compra de materiais educativos.

É crucial ressaltar que as escolhas em relação ao uso do salário do 13º podem variar amplamente, dependendo das prioridades financeiras e das especificidades pessoais de cada indivíduo. E você, qual destino irá dar ao seu 13º salário?

Com informações do SCC10.

