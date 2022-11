Inglaterra goleia Irã e mostra força em estreia

A Inglaterra goleou por 6 a 2 o Irã na manhã de hoje (21), pela primeira rodada da Copa do Mundo. A equipe não teve dificuldades em encontrar espaços na frágil defesa iraniana e mostrou todo seu poder ofensivo. Os gols foram marcado por Jude Bellingham, dois de Saka, Sterling, Rashford e Grealish. Pelo outro lado, Mehdi Taremi descontou duas vezes.

Com um elenco estrelado, alguns jogadores dividiram o protagonismo na estreia. Harry Kane liderou a vitória com muitas assistências e contribuiu na criação de jogadas. Saka também fez uma bela partida, com direito a dois gols e um deles um golaço. Com a goleada, a equipe de gareth southgate se consolida como uma das equipes que pode trazer problemas para o Brasil em um eventual confronto.

Com o resultado, a Inglaterra assume a liderança do Grupo B da Copa – a outra partida da chave é entre Estados Unidos e País de Gales. O próximo compromisso dos ingleses na competição é nesta sexta-feira (25), contra os Estados Unidos.

Como foi a partida

Logo aos 9 minutos a partida paralisou devido a um choque entre o goleiro iraniano Beiranvand e seu parceiro de equipe Majid Hosseini. O defensor ficou caído no chão por cerca de 6 minutos, que foram acrescentados pelo juiz brasileiro Raphael Klaus no final da primeira etapa.

Jude Bellingham, de cabeça, abriu o placar aos 35 minutos. Pouco depois, em nova jogada aérea, foi a vez de Saka pegar sobra e anotar um golaço. Com a vantagem de dois gols, a equipe de Southgate passou a tocar a bola e envolver o Irã. Na reta final do primeiro tempo – foram 12 minutos de acréscimos -, Sterling ainda anotou o terceiro inglês.

Na volta do intervalo, a Inglaterra seguiu com superioridade e transformou a vitória em goleada aos 16′, novamente com Saka. O jovem revelado pelo Arsenal recebeu de Sterling na ponta direita e fez fila até balançar as redes do goleirão Hosseini.

O Irã conseguiu um gol aos 19 minutos. Mehdi Taremi ficou cara a cara após ótimo passe de Gholizadeh. O atacnte finalizou forte, sem chances para o goleiro.

Entretanto, a Inglaterra não diminuiu o ritmo. Aos 24′, Rashford saiu do banco de reservas e marcou um lindo gol, deixando o zagueiro adversário no chão. Aos 43′, Grealish, outro que saiu do banco, completou para as redes depois de boa jogada de Callum Wilson. o último minuto, Taremi, de pênalti, deu números finais ao confronto: Inglaterra 6 a 2 para cima do Irã.

Próximos compromissos

O próximo compromisso da Inglaterra é contra o EUA, na sexta-feira, às 15h. Já o Irã enfrenta o País de Gales, também na sexta, às 6h. As partidas são disputadas pelo grupo A.

