Mato Grosso do Sul receberá 75 mil doses de vacinas para Covid-19

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta segunda-feira (21) que receberá até amanhã (22), cerca de 75.318 doses de vacinas que irão compor a campanha de vacinação contra Covid-19 nos municípios de Mato Grosso do Sul

As informações são de que o Ministério da Saúde encaminhou 10 mil doses do imunizante Astrazenica e mais 49.998 doses da Pfizer adulta para o estado, na manhã de hoje. A previsão é de que os imunizantes cheguem à Capital, por volta das 7h15, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Os 59.998 imunizantes serão armazenados na CEVE (Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica), da Secretaria de Estado de Saúde. Posteriormente, serão distribuídos de acordo com a solicitação dos municípios.

Na terça-feira (22), o Ministério da Saúde encaminha ao Estado, com previsão de chegada às 7h15, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, mais 15.320 doses de Coronavac, que irão totalizar 75.318 doses.

As doses que chegam nesta terça-feira serão destinadas a crianças de 3 e 4 anos e serão distribuídas na quarta-feira (23) aos municípios.

Vacinação

A vacinação contra Covid-19 segue disponível em mais de 40 unidades de saúde de Campo Grande nesta segunda-feira (21).

Desde o último sábado (19), a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ampliou o público alvo da 4º dose da vacina para pessoas com 30 anos ou mais. Mesmo em meio a baixa adesão, a Capital segue também com a aplicação da Pfizer Baby em crianças de seis meses a dois anos.

A princípio a Pfizer Baby seria aplicada somente em crianças com comorbidades mas devido a baixa adesão a prefeitura de Campo Grande iniciou a “xepa” para evitar o desperdício de doses. Com frascos de dez doses e a possibilidade de descarte, já que as doses podem ser armazenadas por apenas 12 horas após a diluição, a Sesau adotou a estratégia de contactar pais e responsáveis por crianças que se enquadram na faixa etária, mas não apresentam comorbidades para comparecer aos posto de vacinação.

Para os demais públicos a vacinação segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose de reforço do imunizante – exceto pessoas que tenham imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 30 anos ou mais.

Serviço:

Para agilizar o atendimento nas unidades de saúde é necessário realizar o cadastro de identificação prévia, no site vacina.campogrande.ms.gov.br. No site é possível anexar o laudo que comprova a condição pré-existente da criança. As Unidades de Saúde seguem abertas até as 17h.

