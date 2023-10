Hora do passeio: Cão invade quadra e interrompe jogo de vôlei do Brasil

Uma cena curiosa causou a interrupção da partida entre Brasil e Peru, pelo Sul-Americano feminino de vôlei sub-17, no sábado (30). Um cachorro entrou em quadra em duas oportunidades e causou incômodo para o seguimento normal do jogo, o qual a seleção brasileira venceu por 3 sets a 0 (25/12, 25/19 e 25/16).

A primeira invasão foi antes de o jogo começar, e ela foi rapidamente controlada. Porém, durante o segundo set, com 24/19 no placar, o animal foi novamente à quadra, pelo lado peruano, cruzou com o árbitro e foi ao lado brasileiro.

Depois disso tudo, a partida seguiu normalmente, e a seleção brasileira fechou o segundo set com 25/19. O Brasil decide contra a Argentina neste domingo o título do Sul-Americano sub-17 – competição que marca a estreia da campeã olímpica Fofão como treinadora da equipe.

