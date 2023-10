“Quinta do Rock” comemora os 40 anos do Sindicato dos Jornalistas de MS

No próximo dia 5 de outubro, o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul irá promover a “Quinta do Rock” no Blues Bar, em uma celebração que marca os 40 anos de história da instituição. Além disso, a noite promete ser um momento de diversão e confraternização para todos os funcionários do orgão e jornalistas do Estado.

O evento, batizado de “Quinta do Rock”, terá lugar no Blues Bar a partir das 20h, apresentando as bandas locais “On the Road” e “Monsters” em performances musicais empolgantes. A entrada será gratuita para todos os presentes até as 21h.

O Blues Bar será o cenário perfeito para essa celebração, onde os participantes poderão desfrutar de uma atmosfera animada e contagiante, homenageando não apenas os 40 anos de história do sindicato, mas também a paixão pela música e pelo rock.

Leia mais: