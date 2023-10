Brasil vence a República Tcheca nos ties-breaks no Pré-Olímpico Masculino de vôlei

O Brasil enfrentou a Tcheca em uma partida eletrizante no Pré-Olímpico Masculino de Vôlei, com o placar final de 3×2 (22×25, 25×16, 25×20, 21×25, 16×14). O confronto foi uma verdadeira batalha em quadra, com ambos os times demonstrando um alto nível de habilidade e determinação.

No comparativo de fundamentos, o Brasil conquistou um total de 109 pontos, sendo 57 provenientes de ataques, 10 de bloqueios e 6 de saques. Além disso, houve uma contribuição significativa por parte dos erros cometidos pelo time adversário, totalizando 36 pontos. Já a Tcheca acumulou 100 pontos, com 57 provenientes de ataques, 7 de bloqueios e 5 de saques, e também se beneficiou dos erros do Brasil, totalizando 31 pontos.

Os jogadores brasileiros contribuíram de forma expressiva para a vitória. Darlan Souza se destacou com 23 pontos (18 ataques, 0 bloqueios, 5 saques), seguido por Ricardo Lucarelli com 17 pontos (16 ataques, 0 bloqueios, 1 saque), e Flávio Gualberto com 11 pontos (6 ataques, 5 bloqueios, 0 saques). Lucão Saatkamp, Henrique Honorato, Bruninho Rezende, Adriano Xavier, Alan Souza e Otávio Henrique também contribuíram para a vitória com seus respectivos pontos.

Apesar da vitória, há preocupações com a linha de recepção do Brasil, especialmente diante dos próximos adversários que possuem saques mais eficazes. Os erros individuais também foram uma fonte de desafio, custando pontos preciosos ao time brasileiro ao longo da partida.

O jogo teve momentos de grande tensão, especialmente quando a Tcheca abriu uma vantagem de dois pontos no primeiro set, levando a um desfecho emocionante no tie-break. A equipe brasileira mostrou resiliência e garra, levando a decisão para o último set, onde conseguiram a vitória de forma espetacular.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.