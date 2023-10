Histórico: Equipe Feminina de Ginástica Artística do Brasil é Vice-Campeã no Mundial

A medalha inédita foi a primeira conquistada pelo Brasil na modalidade por equipe

Um momento histórico para a ginástica feminina brasileira, o time conquistou ontem, a prata em uma disputa da final por equipes no Mundial de Ginástica Artística em Antuérpia, Bélgica. Os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e ficaram com o outro e a França ficou com o bronze.

Na final por equipes, cada time tem que passar pelas rotações nos quatro aparelhos da ginástica feminina: trave, barras assimétrica, solo e salto.

Primeira rotação

A disputa começou nas barras assimétricas, o aparelho foi que tirou mais pontos do Brasil na classificatória. Na final, as brasileiras aumentaram suas notas. Lorrane Oliveira pontuou 13.166, Flávia Saraiva 13.733 e Rebeca Andrade com 14.400, totalizando 41.299. A China liderava com 43.032.

Segunda rotação

Na trave, Júlia Soares, sofreu uma queda e pontuou 12.200, Flávia Saraiva, pontuou 14.066, aumentando a nota da classifcatória e Rebeca Andrade obteve 13.133. O Brasil fechou as duas rotações com 80.698 na sexta posição geral. Os EUA lideravam com 86.231.

Terceira rotação

No solo, aparelho mais forte do Brasil, Júlia Soares abriu com 13.600. A campeã olímpica Rebeca Andrade ficou com 14.666 e Flávia Saraiva com 13.900, elevando o Brasil para a quarta posição geral com 122.864 pontos, com alguns décimos atrás da França.

Quarta rotação

No último aparelho, o salto, a veterana Jade Barbosa teve um desempenho crucial, obtendo 13.933, Flávia passou com 13.833 e Rebeca Andrade fechou com 14,900. No final, Brasil fechou com 165.530 ultrapassando a China e França, conquistando a prata.

O feito inédito demonstra que o país evoluiu no esporte e agora possui uma escola de ginástica. O Brasil nunca tinha conquistado uma medalha por equipes desde 1979 quando passou a competir em grupo em mundiais de ginástica.

A disputa continua

Hoje acontece a final do individual masculino. Amanhã acontece a final do individual geral feminina, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão na disputa. No sábado (7), acontece as finais por aparelho masculinas e no domingo (8) as finais por aparelho feminina, encerrando o Mundial de Ginástica na Bélgica.

A equipe feminina já está classificada para os jogos olímpicos de Paris 2024.

