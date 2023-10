Praça da Bolívia terá adoção de pets no próximo domingo

No próximo domingo, dia 8 de outubro, das 09h às 13h, a Praça da Bolívia, localizada na Rua Aníbal de Mendonça – Santa Fé, será palco de mais uma comovente campanha de adoção de cães e gatos. Organizada pela Subsecretaria Municipal do Bem-estar Animal (Subea) com o apoio de protetores independentes e a realização da Associação Cultural dos Feirantes da Praça Bolívia (ACFPB), o evento promete oferecer amor e um lar a 60 filhotes com até 5 meses de idade.

Estes filhotes, já avaliados por veterinários, estão vermifugados e receberam a primeira dose da vacina viral, garantindo a saúde e bem-estar dos animais que poderão encontrar um novo lar. A Subea destaca que os animais adotados durante as campanhas têm direito à castração gratuita, proporcionando um cuidado abrangente aos novos membros da família.

Para participar, os interessados devem comparecer ao evento munidos de documento com foto e comprovante de residência. A adoção desses animais não apenas enriquece uma família, mas também representa um ato de amor e responsabilidade para com os animais de nossa cidade.

Serviço:

Data: 08/10/2023

Local: Praça da Bolívia

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça – Santa Fé

Horário: 9h às 13h

Realização: ACFPB – Associação Cultural dos Feirantes da Praça Bolívia

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Leia mais: