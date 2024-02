Hamilton vai deixar a Mercedes para se tornar piloto da Ferrari a partir de 2025

Lewis Hamilton, 39, vai deixar a Mercedes em 2025 para se tornar piloto da Ferrari. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (1), um dia depois de veículos de imprensa da Itália noticiarem que um acerto estava prestes de ser concretizado.

Em um comunicado oficial, a Mercedes confirmou que Lewis vai deixar o time no final da temporada de 2024. O comunicado diz, ainda, que ele ativou a opção de liberação no contrato conforme acerto no ano passado, quando as partes assinaram um novo acordo.

Ao falar de sua saída, o piloto afirmou que teve 11 anos “incríveis” com a equipe e está “muito orgulhoso” de tudo o que eles conquistaram juntos.

“Mas é o momento certo para dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio”, afirmou o inglês. “Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto por sua amizade e liderança e quero terminar juntos em alta. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho possível nesta temporada e fazer do meu último ano com os Silver Arrows inesquecível.”

Toto Wolff, chefe da equipe, declarou que “Lewis sempre será uma parte importante da história do automobilismo da Mercedes” e que ele sabia que “a parceria [entre eles] chegaria ao fim naturalmente em algum momento e esse dia chegou.”

Em um comunicado divulgado no X, antigo Twitter, a Ferrari também confirmou a chegada do piloto para a próxima temporada. “A Scuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025, com um contrato plurianual”, escreveu a escuderia.

Recordista de títulos na F1 ao lado do alemão Michael Schumacher, com sete troféus, o Hamilton vai se juntar à escuderia mais vencedora da história da categoria, com 16 títulos de construtores e 15 de pilotos.

Juntos, Hamilton e Ferrari vão trabalhar para ampliar essas marcas e dar fim a jejuns que os incomodam. Enquanto o piloto não vence uma corrida há duas temporadas, em seu período de maior seca, a equipe não conquista um campeonato desde 2008, quando ficou com o troféu de construtores -apesar de o campeão mundial ter sido o próprio Hamilton, ainda pela McLaren.

O último piloto a vencer uma temporada pela Ferrari foi o finlandês Kimi Raikkonen, em 2007.

Contratar Hamilton era um sonho almejado pelo CEO da equipe italiana, o ítalo-americano John Elkann. Ele é amigo do britânico há alguns anos, e a relação alimentava os rumores sobre uma contratação.

Para Hamilton, trata-se de um grande passo em sua tentativa de ganhar o oitavo campeonato de pilotos depois de perder, de forma polêmica, o título de 2021 para Max Verstappen.

Com informações da Folhapress, por LUCIANO TRINDADE