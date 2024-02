Processo seletivo para cadastro de reserva da secretaria de educação e cultura de Chapadão do Sul está aberto

Na última terça-feira(30) foi aberto em Chapadão do Sul o processo seletivo simplificado da Secretaria de Educação e Cultura para cadastro reserva de cargos temporários. Um edital do processo foi Publicado no Diário Oficial do município.

As vagas são para lotação do CEAMES (Centro Educacional de Apoio Multidisciplinar Especializado Espaço Superar), nas oficinas e projetos da Escola Municipal Integral Semear e CEI Álide Belotti e Oficinas de Recuperação de Aprendizagem da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino do Município.

As inscrições são feitas apenas no modo presencial, sendo realizado a entrega dos formulários e demais documentos nos dias 01, 02 e 05 de fevereiro das 08h às 17h, na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Avenida Onze, nº1.045, Paço Municipal.

Para saber mais informações, vagas, cargos e afins, basta acessar o Edital na íntegra aqui.

